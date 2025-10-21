Косметолог объяснила, почему дорогая косметика не всегда эффективнее аптечной

Косметика люксовых брендов не всегда эффективнее аптечной, заявила врач-косметолог «СМ-Косметология» Руслана Марченко. В беседе с «Газетой.Ru» специалист обосновала свою позицию.

Она отметила, что цена косметических средств формируется из целого ряда факторов — состава, технологии производства, упаковки, рекламы и логистики.

В большинстве кремов первыми в составе указаны базовые ингредиенты — например, силиконы, которые обеспечивают текстуру продукта. Далее следуют активные компоненты: от привычной гиалуроновой кислоты до более дорогих веществ — икорного экстракта или коллоидного золота. Именно они часто повышают стоимость средства, но не всегда гарантируют его эффективность.

«Часть конечной цены складывается не только из формулы, но и из внешнего оформления. Стеклянная баночка с металлической крышкой и золотым тиснением сама по себе добавляет десятки процентов к стоимости. А значительную долю цены формирует реклама — ведь без нее потребитель просто не узнает о продукте, даже если он действительно работает», — объяснила косметолог.

По мнению специалиста, аптечная косметика, или космецевтика, зачастую оказывается более рациональным выбором. Ее главным преимуществом является клинически проверенный состав и гипоаллергенная формула. В таких средствах, как правило, минимальное количество отдушек и раздражающих компонентов, а активные вещества подобраны так, чтобы действовать мягко, но эффективно.

«Активные компоненты в аптечной косметике часто работают даже лучше, чем в люксовых кремах, при этом риск раздражения или высыпаний значительно ниже», — отметила эксперт.

Кроме того, производители аптечных средств реже тратятся на агрессивный маркетинг, что позволяет удерживать цены на более доступном уровне. Космецевтика проходит строгий контроль качества, клинические испытания и обязательную сертификацию перед тем, как попасть в аптеки, поэтому покупатель может быть уверен в ее безопасности и эффективности.

«Таким образом, высокая цена косметики не всегда является показателем ее качества. Иногда именно аптечные средства оказываются более надежными и действенными помощниками в уходе за кожей», — резюмировала Марченко.

Ранее косметолог предостерегла от использования домашних пилингов.