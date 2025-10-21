Стоматолог рассказала, как распознать скрытые заболевания по состоянию зубов

Организм человека — это уникальная система, в которой все взаимосвязано. Поэтому при многих заболеваниях некоторые изменения проявляются в полости рта уже на ранних стадиях. О признаках скрытых заболеваний, которые можно распознать по состоянию зубов, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к. м. н. Елена Мартынова.

По ее словам, нередко бывает так, что стоматолог выявляет симптомы основного заболевания до постановки диагноза терапевтом или эндокринологом.

Так, например, при сахарном диабете отмечается дискомфорт при приеме пищи, подвижность и потеря зубов без видимых причин, быстрое образование налета и зубных отложений, большое количество пораженных кариесом зубов за минимальный промежуток времени. Также может беспокоить сухость во рту и специфический запах.

Множественный кариес и большое количество полостей — характерные симптомы при заболеваниях легких и ишемической болезни сердца.

«Кроме того, очень высокая интенсивность поражения кариесом отмечается и при хронических заболеваниях почек, так как происходит нарушение выведения токсинов и изменяется состав слюны. Кроме того, характерно быстрое развитие осложненных форм кариеса под пломбами. Параллельно развивается галитоз (неприятный запах изо рта), возникает кровоточивость десен», — добавила Мартынова.

По ее словам, гастрит с повышенной кислотностью и рефлюкс-эзофагит в полости рта проявляются эрозиями на эмали в пришеечной области. Появляется выраженная болевая реакция на все виды раздражителей. Пациентов беспокоят эстетические дефекты зубов.

«При заболеваниях печени, за счет хронической интоксикации, характерны изменения цвета зубов от желтого до серого, молниеносное течение кариеса, а также отсутствие положительной динамики от терапевтического лечения», — предупредила специалист.

Также она отметила, что разрушения и сколы зубов, истончение эмали, выраженная чувствительность могут быть проявлениями изменений уровня гормонов и минерального обмена при заболеваниях щитовидной железы. Дело в том, что за счет нарушения обменных процессов микроэлементы усваиваются намного хуже. Снижается восстановительная и защитная функция эмали, кариес быстро прогрессирует, вследствие чего возникает пульпит и периодонтит. Цвет зубов при этом приобретает оттенки от зеленоватого до серого.

«При избыточном и постоянном поступлении в организм фтора с водой более 1,5 мг/л возникает флюороз, который проявляется поражением зубов. Характерными признаками этого заболевания являются изменения цвета эмали от бело-желтого до коричневого, повышенная хрупкость эмали. В таких случаях необходимо исключать скелетный флюороз», — добавила Мартынова.

