Стоматолог рассказала, какие напитки незаметно разрушают эмаль

Shutterstock/Holiday.Photo.Top

Рацион питания играет важную роль в поддержании здоровья зубов. Важно не только ограничить определенные продукты, но и напитки, которые могут нанести зубам серьезный вред, считает и рассказала детский стоматолог «СМ-Стоматология» Юлия Королюк. В беседе с «Газетой.Ru» специалист перечислила напитки, которые разрушают эмаль незаметно.

Особенно опасны, по словам врача, газированные и энергетические напитки. Они не утоляют жажду, но делают поверхность зубов шероховатой, тем самым создавая условия для прикрепления налета, размножения микроорганизмов и возникновения кариеса.

«Сладкие напитки приводят к нарушению баланса между процессами реминерализации (поступление минералов в твердые ткани зубов) и деминерализации (выведение минералов из твердых тканей зубов). Сладкие напитки создают в полости рта кислую среду, тем самым усиливая деминерализационные процессы, которые повышают риск возникновения кариеса. У людей, которые часто пьют сладкие напитки, также ухудшается работа слюнных желез — слюна становится более вязкой, а ее защитные свойства снижаются», — рассказала Королюк.

К возникновению некариозных поражений зубов, то есть не связанных с развитием кариеса, приводит частое потребление натуральных неразбавленных соков, пакетированных соков, алкогольных напитков (особенно вина), кофе, чая, а также газированных и энергетических напитков. Как объяснила стоматолог, все дело в содержащихся в них органических и неорганических кислотах — они вымывают кальций из твердых тканей зуба, ослабляя эмаль.

«Кроме того, кофе и чай, особенно зеленый, содержат танины — вещества, которые окрашивают эмаль, придавая зубам желтоватый или коричневый оттенок. Избавиться от такого налета можно только при помощи профессиональной чистки у стоматолога», — добавила Королюк.

При этом специалист отметила, что если хочется сладких напитков, то можно пить натуральные соки, морсы и компоты. При этом лучше разбавлять их водой и пить во время еды в ограниченном количестве через трубочку. А после — прополоскать рот водой или в течение пяти минут разжевывать жевательную резинку с ксилитом без сахара.

Ранее стоматолог назвал пять главных ошибок при чистке зубов.

