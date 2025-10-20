На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин получил срок за порно со знакомой и изображение лимона

В Москве мужчина получил срок за порно со знакомой и изображение лимона
close
Depositphotos

В Москве вынесли приговор мужчине, который шантажировал мать 20-летней девушки неприличным роликом с ее дочерью. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Все началось летом 2024 года на территории Ленинградского вокзала. Там мужчина тайно снял на телефон два порно-ролика с участием юной девушки. Затем он отправил эти материалы в мессенджере знакомым девушки и ее матери, требуя от последней деньги за прекращение распространения видео. При этом его сообщение содержало изображение лимона, которое, согласно лингвистической экспертизе, означало требование о передаче 1 млн рублей.

Суд признал собранные доказательства достаточными и вынес мужчине обвинительный приговор за незаконное распространение порно и вымогательство. Злоумышленник полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее россиянин вымогал у юноши деньги за флирт с девушкой в соцсетях и ограбил его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами