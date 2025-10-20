Россиянин получил срок за порно со знакомой и изображение лимона

В Москве мужчина получил срок за порно со знакомой и изображение лимона

В Москве вынесли приговор мужчине, который шантажировал мать 20-летней девушки неприличным роликом с ее дочерью. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Все началось летом 2024 года на территории Ленинградского вокзала. Там мужчина тайно снял на телефон два порно-ролика с участием юной девушки. Затем он отправил эти материалы в мессенджере знакомым девушки и ее матери, требуя от последней деньги за прекращение распространения видео. При этом его сообщение содержало изображение лимона, которое, согласно лингвистической экспертизе, означало требование о передаче 1 млн рублей.

Суд признал собранные доказательства достаточными и вынес мужчине обвинительный приговор за незаконное распространение порно и вымогательство. Злоумышленник полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

