Россиянин избил и ограбил возлюбленную и ее бывшего, застав их вместе

В Рязани мужчина избил и ограбил возлюбленную и ее бывшего, застав их вместе

В Рязани 33-летний мужчина избил и ограбил свою 26-летнюю избранницу и ее 25-летнего бывшего, увидев их вместе на улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Разина. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел свою возлюбленную в компании с ее бывшим избранником. Не справившись с приступом ревности, мужчина нанес обоим по несколько ударов. При этом девушка упала и ударилась головой об асфальт. После этого злоумышленник похитил у потерпевших около 5 тысяч рублей, паспорта и мобильный телефон.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов по месту жительства. К тому времени он уже успел потратить деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ — разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

