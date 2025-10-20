Врач Мясников рассказал, как поддержать здоровье кишечника

Врач и телеведущий Мясников призвал не принимать антибиотики не по назначению

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал не принимать антибиотики не по назначению. Об опасности подобных действий специалист рассказал в эфире программы «О самом главном», которая транслируется на канале «Россия 1».

Мясников во время записи рассказал об одном из важнейших правил, которые необходимо соблюдать для поддержания здоровья кишечника.

«Первое правило здорового кишечника — не принимать зря антибиотики», — сказал он.

Врач объяснил, что антибиотики могут негативно повлиять на микробиом кишечника. При этом именно от него зависит самочувствие человека.

Мясников предостерег зрителей от того, чтобы давать антибиотики детям в возрасте до одного года. Как сказал телеведущий, из-за приема таких препаратов у ребенка могут появиться аллергии и бронхиальная астма, а также в целом нарушиться иммунитет.

До этого врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предложил начать заводить «паспорт приема антибиотиков» на каждого пациента и вносить в историю болезни препарат, дозировку и кратность применения соответствующих лекарств. Специалист обратил внимание, что многие люди начали сталкиваться с резистентностью к антибиотикам. «Паспорт» помог бы медикам понять, сколько антибиотиков человек принимал за свою жизнь или в конкретном промежутке времени.

Ранее в ВОЗ сообщили о росте числа устойчивых к антибиотикам инфекций.