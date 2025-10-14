В России предложили ввести «паспорт приема антибиотиков»

В России нужно начать заводить «паспорт приема антибиотиков» на каждого пациента и вносить в историю болезни препарат, дозировку и кратность применения. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, многие люди начали сталкиваться с резистентностью к антибиотикам. «Паспорт» при этом помог бы понять, сколько антибиотиков человек принимал за свою жизнь или в конкретном промежутке времени.

«Для чего это нужно? Во-первых, чтобы пересмотреть схему приема антибиотиков. Во-вторых, для четкого понимания, что человек, который к нам обращается, — потенциальный переносчик резистентных бактерий. Лично моя задача как клинического фармаколога — оставить следующему поколению те антибиотики, которые мы еще можем сохранить», — сказал Кондрахин.

Он уточнил, что невосприимчивость к таким препаратам возникает на фоне их бесконтрольного применения при производстве пищи, а также приема при вирусных заболеваниях или недомогании. Кроме того, важным фактором выступает миграция населения, из-за чего на новую территорию могут попадать другие штаммы бактерий.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о тревожной тенденции — по всему миру увеличивается число инфекций, не поддающихся лечению стандартными антибиотиками. Согласно отчету, в 2023 году каждый шестой лабораторно подтвержденный случай распространенных бактериальных заболеваний продемонстрировал устойчивость к антибиотикам.

Ранее россиянам рассказали о пяти неработающих способах лечения ОРВИ.