Пьяный пассажир российского такси избил водителя пистолетом

В Энгельсе мужчина избил водителя такси пистолетом после ссоры из-за оплаты поездки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в темное время суток. У 55-летнего водителя такси возник конфликт с нетрезвым пассажиром по поводу оплаты проезда. В какой-то момент клиент достал травматический пистолет и начал наносить им удары по голове шофера. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в нападении задержан 38-летний ранее судимый житель Энгельса. У него изъят травматический пистолет. По факту нападения возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

Ранее казанец проткнул таксиста шампуром во время ссоры.