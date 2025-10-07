На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный пассажир российского такси избил водителя пистолетом

В Энгельсе пьяный пассажир избил водителя пистолетом
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Энгельсе мужчина избил водителя такси пистолетом после ссоры из-за оплаты поездки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в темное время суток. У 55-летнего водителя такси возник конфликт с нетрезвым пассажиром по поводу оплаты проезда. В какой-то момент клиент достал травматический пистолет и начал наносить им удары по голове шофера. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в нападении задержан 38-летний ранее судимый житель Энгельса. У него изъят травматический пистолет. По факту нападения возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

Ранее казанец проткнул таксиста шампуром во время ссоры.

