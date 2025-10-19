На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Вологодской области заявил о провокации в истории с дракой его зама

Губернатор Филимонов заявил о провокации в истории со своим заместителем
true
true
true
close
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов считает провокацией случай с его заместителем Иваном Иноземцевым в ресторане петербургского отеля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сообщения о задержании Иноземцева за участие в пьяной драке он назвал ложными, так как тот разнимал драку.

«По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению. Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде», — написал Филимонов.

По его словам, в последнее время вокруг региона «происходит много попыток провокационных действий» и у этого есть свои «заказчики».

О задержании чиновника 19 октября сообщил петербургский телеканал 78. По его информации, чиновник поссорился с другим постояльцем отеля, но словесная перепалка переросла в драку. Поводом послужил личный спор. По данным телеканала, ему вменяют мелкое хулиганство.

Ранее главу Каменского района избили из-за пощечины ребенку.

