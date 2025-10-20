Мужчина четырежды изнасиловал родственницу-студентку, чтобы «наказать»

В Ленинградской области иностранную студентку СПбГУ четырежды изнасиловал родственник, чтобы «наказать». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Все началось с того, что девушка познакомилась со своим дальним родственником на свадьбе, где они оба были гостями. После этого мужчина стал настойчиво звонить ей и писать сообщения, а затем попросил помочь с уборкой в его доме.

Студентка хотела приехать помогать с уборкой вместе с подругой, но та заболела, и девушка поехала одна. Уже в жилище родственник стал пить спиртное и предлагать его гостье. После ее попытки уехать начались грубые домогательства. Мужчина силой проверил, является ли девушка девственницей, и сделал вывод, что ответ — нет. После этого он четыре раза изнасиловал ее в течение ночи под предлогом «наказания».

Позже девушке удалось сбежать под предлогом похода в аптеку. Она уехала к родственникам, где они совместно написали заявление в правоохранительные органы. Подозреваемого разыскивают.

