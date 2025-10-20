На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студент надругался над однокурсницей, которая пережила насилие и попросила его о помощи

В Индии юноша надругался над знакомой, которую только что изнасиловал мужчина
Depositphotos

В Индии студент изнасиловал свою знакомую, которая просила его о помощи после изнасилования. Об этом пишет Times of India.

Вечером 10 октября 23-летняя студентка медицинского факультета из Дургапура отправилась на ужин. Вскоре после того, как девушка покинула кампус, на нее напал бывший охранник колледжа Риязуддин. Он повалил ее на землю и изнасиловал в безлюдном месте.

Затем рядом оказался однокурсник жертвы Васеф Али, который вместо того, чтобы помочь также надругался над ней, а потом сбежал. Далее пострадавшую окружили еще несколько мужчин, которые потребовали 3000 рупий, но нашли и забрали у студентки лишь 200 рупий и мобильный телефон.

Насильники уже явились в полицию и были арестованы. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее мужчина заманил шестилетнюю девочку на склад и попытался изнасиловать.

