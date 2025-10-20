На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сектант не выжил по время сеанса «очищения» в центре Петербурга

Baza: в Петербурге сектант не выжил во время эзотерического сеанса
Gerry Broome/AP

В центре Петербурга 39-летний сектант не выжил во время «очищения» души и тела. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в квартире на улице Достоевского. Уроженец Комсомольска-на-Амуре, увлекавшийся эзотерическими практиками, находился один дома и решил провести сеанс полного «очищения» души и тела.

Перед этим сектант отправил сообщение своим друзьям, в котором предупредил, что может не выжить во время этого сеанса. Позже его обнаружили в бессознательном состоянии под капельницей с неизвестным раствором. На место прибыли медики, однако спасти мужчину не удалось.

До этого психолог рассказала, кто чаще всего попадает в секты. Эксперт отметила, что многие секты теперь работают через интернет и могут маскироваться под психологические семинары, курсы, ретриты или даже кулинарные мастер-классы.

Ранее психолог рассказала, как спасти человека, попавшего в секту.

