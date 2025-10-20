Петербургский водитель трамвая изготавливал порно с девочкой и попался

В Петербурге водителя арестовали за порно с девочкой

В Петербурге 56-летнего водителя трамвая арестовали за порно с девочкой, не достигшей 14-летнего возраста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Предварительно, в период с 1 февраля по 3 сентября этого года водитель трамвая совершал развратные действия в отношении ребенка, общаясь с девочкой в мессенджере. Мужчина требовал от малолетней прислать ему видеозаписи порнографического содержания для последующего изготовления запрещенного контента.

Мужчину задержали 18 октября, ему предъявили обвинение. На суде он полностью признал свою вину, его заключили под стражу до 17 декабря. При этом фигурант просил о более мягкой мере пресечения, ссылаясь на необходимость лечения.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 135 УК РФ — развратные действия в отношении малолетнего, и пунктами «в», «г» части 2 статьи 242.2 УК РФ — использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

