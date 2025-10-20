На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин забил знакомого металлической шумовкой, мужчина не выжил

В Кузбассе мужчина забил знакомого металлической шумовкой и стал фигурантом дела
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области мужчина напал на знакомого с металлической шумовкой, мужчина не выжил. Об этом сообщает Tekegram-канал «Инцидент Кузбасс».

Инцидент произошел в поселке Солнечный, в доме на улице Мартовская 16 октября. Агрессор на почве внезапно возникших неприязненных отношений к 50-летнему знакомому нанес ему множественные удары руками и металлической шумовкой по голове.

На место ЧП приехали медики, но мужчину не спасли. У него была открытая черепно-мозговая травма — множественные переломы костей лица.

Возбуждено уголовное дело, фигурант задержан и уже дал признательные показания.

Ранее в Иркутске осудили бойца, забившего кулаками гостя на свадьбе друга.

