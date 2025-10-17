На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иркутянин после ссоры забил гостя на свадьбе друга кулаками

В Иркутске осудили бойца, забившего кулаками гостя на свадьбе друга
Shutterstock

В Иркутске вынесли приговор 25-летнему бойцу, который забил кулаками 27-летнего гостя на свадьбе друга. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Инцидент произошел во время празднования свадьбы на террасе городского ресторана. Между двумя гостями торжества вспыхнула ссора — мужчина, профессионально занимавшийся смешанными боевыми искусствами, в ходе потасовки трижды ударил своего оппонента кулаком по голове. Первые два удара сбили противника с ног, а третий удар был нанесен, когда тот уже находился в беспомощном состоянии.

В результате нападения пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в городскую клиническую больницу. Врачам не удалось его спасти.

Октябрьский районный суд признал нападавшего виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденного обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей матери и жене избитого им мужчины.

Ранее в Ростовской области мужчина забил сестру и ее мужа молотком.

