Таинственный тлеющий объект приземлился в австралийской глубинке

Unilad: в Австралии с неба упал таинственный тлеющий объект
true
true
true
close
WA Police

Таинственный тлеющий объект приземлился в австралийской глубинке, пишет Unilad.

Полиция оцепила район и начала расследование происхождения предмета. По данным властей, объект не представляет угрозы для населения, однако его происхождение пока остается загадкой.

Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) уже подтвердило, что объект не связан с коммерческой авиацией. Первичные результаты экспертизы указывают, что он изготовлен из углеродного волокна и может быть фрагментом ракетного бака или сосудом высокого давления, что делает его «похожим на элемент аэрокосмического происхождения».

На опубликованных фотографиях видно, как большой куполообразный объект светится и тлеет на фоне красного песка. Позднее, по словам очевидцев, он полностью выгорел.

Полиция сообщила, что объект имеет признаки космического мусора, и сейчас специалисты из Австралийского космического агентства и департамента пожарных и аварийных служб проводят совместное расследование.

Ранее в США на ферму семьи упала часть космического оборудования.

