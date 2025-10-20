На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Тебе зубы выбить?»: подростки в Кемерове жестоко избили девочку

Сiбдепо: подростки в Кемерове жестоко избили девочку
true
true
true

В Кемерове в социальных сетях распространилось видео, на котором подростки избивают девочку и издеваются над ней. Об этом сообщает Сiбдепо.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Инцидент Кузбасс», видно, как молодой парень держит жертву, пока девушка дает ей пощечины. Автор ролика при этом подстрекает нападающих. Сцена сопровождается оскорблениями и угрозами в адрес пострадавшей

«Че, смешно? Тебе зубы выбить?», — сказала одна из злоумышленниц.

По данным очевидцев, инцидент произошел в детском доме «Доверие» на почве личных отношений. Предположительно, жертву обвинили в связи с парнем одной из участниц инцидента. В Министерстве образования региона пообещали провести служебную проверку по данному факту.

16 октября сообщалось, что в отношении полицейского из Новокузнецка возбудили уголовное дело о превышении полномочий после распространения в сетях видео с кадрами избиения задержанного. По версии следствия, в октябре 2025 года полицейский «толкнул» 49-летнего задержанного в КПЗ, что привело к телесным повреждениям. Пострадавшим был 49-летний ранее неоднократно судимый местный житель, задержанный за мелкое хулиганство.

Ранее жители российского региона пожаловались на то, что у них отбирают животных из-за вируса.

