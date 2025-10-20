На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Благовещенске местному жителю попалось мороженое с опасным «сюрпризом»

В Благовещенске мужчине попалось мороженое с лезвием ножа
Telegram-канал «Аmur.life»

В Благовещенске местная жительница спасла мужа, заметив в его мороженом опасную находку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur.life.

«Дома вечером темно, уже перед телевизором решили скушать мороженое. Муж ест, а я говорю: «Что у тебя такое там?». Я думала, это просто шоколад темный. Включили свет, увидели и офигели», — поделилась читательница канала.

По словам женщины, к куску глазури прилипло лезвие от канцелярского ножа. Амурчанка рассказала, что мороженое они приобрели в продуктовом магазине на улице Мухина. Она утверждает, что лакомство именно этой фирмы они с мужем покупают уже несколько лет, и раньше подобного не замечали.

Женщина написала производителю письмо с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее жительница Сургута показала зубы, найденные внутри торта «Прага» из супермаркета.

