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Россиянка заказала торт «Прага» из магазина и обнаружила внутри три зуба

Жительница Сургута показала зубы, найденные внутри торта «Прага» из супермаркета
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Черный список Сургут | Отзывы/VK

В Сургуте местная жительница заказала на дом торт «Прага» из сетевого супермаркета. Во время застолья ее семью ждал неприятный сюрприз — одному из родственников в торте попались зубы. Фотографией находки женщина поделилась в паблике «Черный список Сургут» во «ВКонтакте».

По словам потерпевшей, торт они получили через доставку 4 февраля, но попробовали его только 7 февраля.

«Вчера с семьей решили покушать, и в одном из кусочков мы обнаружили сектор «приз» на барабане: три зуба в подарок», — пошутила сургутянка.

Женщина отметила, что служба доставки вернула ей деньги за позицию в чеке. Она попыталась предъявить претензию магазину, но там сняли с себя ответственность и переадресовали претензии к курьеру. После этого сургутянка обратилась в Роспотребнадзор.

Ранее в Хабаровске женщина нашла в пицце осколок стекла.

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