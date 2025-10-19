Мужчина заманил шестилетнюю девочку на склад и попытался изнасиловать

В Индии мужчину задержали за попытку надругаться над ребенком. Об этом сообщает Bhaskar English.

Инцидент произошел в Махидхарпуре. По данным издания, шестилетняя девочка играла около склада местного магазина одна. Заметив это, работник точки заманил пострадавшую на склад, снял с нее одежду и хотел изнасиловать, но по не указанной причине не сделал этого.

Ребенок вернулся домой и рассказал обо всем родителям, после чего они обратились в полицию.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили дело, подозреваемого задержали. Оказалось, у него есть жена и пятилетняя дочь, которые живут в штате Уттар-Прадеш.

На данный момент полицейские расследуют дело. Они осматривают телефон мужчины, в котором могут храниться дополнительные доказательства его вины.

