Мужчина заманил шестилетнюю девочку на склад и попытался изнасиловать

В Индии женатый мужчина пытался изнасиловать шестилетнюю девочку на складе
Shutterstock

В Индии мужчину задержали за попытку надругаться над ребенком. Об этом сообщает Bhaskar English.

Инцидент произошел в Махидхарпуре. По данным издания, шестилетняя девочка играла около склада местного магазина одна. Заметив это, работник точки заманил пострадавшую на склад, снял с нее одежду и хотел изнасиловать, но по не указанной причине не сделал этого.

Ребенок вернулся домой и рассказал обо всем родителям, после чего они обратились в полицию.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили дело, подозреваемого задержали. Оказалось, у него есть жена и пятилетняя дочь, которые живут в штате Уттар-Прадеш.

На данный момент полицейские расследуют дело. Они осматривают телефон мужчины, в котором могут храниться дополнительные доказательства его вины.

До этого в Индии девушка подверглась пыткам и групповому изнасилованию. Она откликнулась на предложение о работе, но новый знакомой передал ее посредникам, после чего над ней надругались и бросили.

Ранее в Москве мужчина изнасиловал гостя шваброй из ревности к своей подруге.

