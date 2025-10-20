На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские компании стали чаще предлагать подработку пенсионерам

В России пенсионерам стали чаще предлагать подработку
true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

В третьем квартале текущего года российские компании на 14% активнее предлагали вакансии с частичной занятостью для пенсионеров. Средний размер вознаграждения составил 54 038 рублей в месяц. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Подработка».

Наибольший рост предложений для соискателей пенсионного возраста наблюдался в сфере пассажирских перевозок — количество вакансий для водителей такси увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя заработная плата при неполной занятости достигла 63 724 рублей в месяц.

Также значительный прирост отмечен в сегменте курьерских услуг — количество предложений для пенсионеров выросло на 28% со средним доходом 56 095 рублей.

На 26% увеличилось число вакансий для водителей грузового транспорта, где среднее вознаграждение составило 113 586 рублей в месяц при неполном рабочем дне.

«В целом среди регионов России наибольшее увеличение количества вариантов подработки, доступных для пенсионеров, наблюдается в Магаданской (+126%), Амурской (+124%) областях и в Кабардино-Балкарии (+113%)», — рассказал директор сервиса Сергей Яськин.

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева до этого говорила, что подработку выгоднее всего оформлять по трудовому договору о работе по совместительству.

По ее словам, документ даст право на ежегодные оплачиваемые отпуска, в то время как гражданско-правовой договор наличие оплачиваемого отпуска не предусматривает. Помимо этого, у последнего есть срок действия.

Ранее стало известно, как россияне проверяют потенциальных работодателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами