Российские компании стали чаще предлагать подработку пенсионерам

В третьем квартале текущего года российские компании на 14% активнее предлагали вакансии с частичной занятостью для пенсионеров. Средний размер вознаграждения составил 54 038 рублей в месяц. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Подработка».

Наибольший рост предложений для соискателей пенсионного возраста наблюдался в сфере пассажирских перевозок — количество вакансий для водителей такси увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя заработная плата при неполной занятости достигла 63 724 рублей в месяц.

Также значительный прирост отмечен в сегменте курьерских услуг — количество предложений для пенсионеров выросло на 28% со средним доходом 56 095 рублей.

На 26% увеличилось число вакансий для водителей грузового транспорта, где среднее вознаграждение составило 113 586 рублей в месяц при неполном рабочем дне.

«В целом среди регионов России наибольшее увеличение количества вариантов подработки, доступных для пенсионеров, наблюдается в Магаданской (+126%), Амурской (+124%) областях и в Кабардино-Балкарии (+113%)», — рассказал директор сервиса Сергей Яськин.

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева до этого говорила, что подработку выгоднее всего оформлять по трудовому договору о работе по совместительству.

По ее словам, документ даст право на ежегодные оплачиваемые отпуска, в то время как гражданско-правовой договор наличие оплачиваемого отпуска не предусматривает. Помимо этого, у последнего есть срок действия.

