Исполнителя покушения на жену бизнесмена в Казани задержали после побега из России

Киллера, совершившего нападение с ножом на жену казанского бизнесмена Ивана Шевырева, этапировали в Россию после того, как он попытался скрыться в Таджикистане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, подозреваемому пообещали «безбедную жизнь» на родине.

По делу о покушении на 34-летнюю Ирину Шевыреву возле гимназии в Казани уже задержали пятерых человек, включая самого супруга пострадавшей и его отца — основателя компании «Волга-Автодор» Станислава Шевырева. По данным следствия, предполагаемые исполнители — Рифат Султанов и Бурихон Хамидов — отслеживали маршрут и график движения женщины, маскируясь под мотоциклистов с экипировкой и шлемами.

14 октября Ирина Шевырёва привезла дочь на первый урок, после чего получила несколько ударов ножом в шею и грудь — нападение, по версии следствия, совершил Султанов. После резонанса он покинул Россию и был задержан в Таджикистане по информации российских силовиков.

Следствие полагает, что заказчиком нападения выступила именно семья Шевыревых через сотрудника охраны компании Булата Галлямова, который якобы подыскал исполнителей. Сам Иван Шевырев отрицал причастность к нападению, заявив, что переживает за состояние супруги. Суд продлил срок задержания бизнесменов, а вопрос о месте их пребывания во время следствия будет решён в ближайшие сутки.

