Кинолог предупредил об опасности содержания двух собак в одном доме

Кинолог Карапетьянц: нельзя заводить вторую собаку, чтобы первой не было скучно
true
true
true
close
АСТ-54/VK

Заводить в одном доме вторую собаку, чтобы развлечь своего первого питомца – это ошибка, убежден ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. Даже кошка и собака легче делят одно пространство между собой, а вот сосуществование двух псов может привести к массе проблем, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Между двумя собаками на одной территории с первого дня начинается конкуренция в отношении пространства, еды, общения с хозяином. При этом сама по себе цель – избавиться питомца от скуки – с помощью нового соседа не достигается, отметил специалист.

«Некоторые люди очень правильно выстраивают взаимоотношения между двумя животными, но то, что им станет веселее – достаточно сомнительная тема. Они просто будут разделять между собой территорию, на которой живут, будут разделять любовь и ласку хозяина. В этом нет ничего плохого, но одни привыкнут друг к другу, а другие не привыкнут и начнут конкурировать – может доходить до драк и других неприятных вещей», — рассказал кинолог.

Он призвал не спешить с тем, чтобы приводить второго питомца в дом, а сначала хорошо подумать. Так, на то, чтобы собаки прижились вместе, придется потратить много времени – их нужно будет мирить друг с другом, следить за их отношениями. Как минимум, нужно быть уверенным, что питомец полностью доверяет хозяину и будет послушным, в противном случае попытки наладить взаимоотношения двух псов обречены на неудачу, подчеркнул Карапетьянц. Он предупредил, что просто привести в дом второго питомца и уехать на работу не получится – между ними может начаться конфликт, что грозит последствиями, причем для обоих животных это будет большой стресс.

В целом приучить двух питомцев к жизни на одной территории возможно, но важно, чтобы этим занимался опытный и ответственный владелец, который готов уделить этому аспекту много времени и сил, заключил кинолог.

До этого президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что предложение депутатов Госдумы о введении лимита на количество собак и кошек в квартире нереализуемо. По его словам, потребности животных разных пород и размеров слишком различаются, чтобы установить единый стандарт. Он подчеркнул, что миниатюрные декоративные породы комфортно чувствуют себя даже в небольшой квартире, тогда как крупным и энергичным собакам зачастую тесно даже в просторных помещениях.

Ранее кинолог объяснил, как отучить собаку хватать незнакомые предметы на улице.

