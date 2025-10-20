Врач объяснила, в каких случаях чай может навредить здоровью

В умеренных дозах чай – это полезный для здоровья напиток, однако в чрезмерных дозах или при слишком высокой температуре он может нанести вред здоровью. Среди основных рисков – повреждение вкусовых сосочков, слизистой пищевода, а также риски образования оксалатных камней в почках, предупредила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как и все горячие напитки с температурой выше 60 градусов, чай может изменить восприятие вкусовых сосочков, повредив их, а также вызвать термическое повреждение слизистой пищевода, что повышает риски развития рака, рассказала врач. Также при чрезмерном потреблении этого напитка создается высокая нагрузка на мочевыделительную систему, что приводит к вымыванию полезных веществ из организма.

«Кроме того, слишком большие объемы чая в рационе увеличивают риски образования оксалатных камней в почках и развития мочекаменной болезни», — подчеркнула Дианова.

Она призвала учитывать, что чай содержит кофеин, поэтому если выпить его слишком много, то это грозит перевозбуждением нервной системы. В таких случаях человек сталкивается с бессонницей, раздражительностью, у него могут начаться тахикардия и аритмия. Пациентам, страдающим язвой или обострением панкреатита, от чая лучше отказаться, так как он повышает риски осложнений, отметила врач.

При этом она подчеркнула, что при умеренных дозах и температурах чай полезен. В частности, он оказывает антиоксидантный эффект, выступая средством профилактики хронических заболеваний печени, включая жировой гепатоз. Помимо этого, чай защищает от подагры и хорошо влияет на обмен веществ, заключила диетолог.

Напомним, привычка пить чай на голодный желудок может привести к неприятным последствиям для здоровья – об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Васильева. Она объяснила, что в черном и зеленом чае содержится значительное количество кофеина и так называемых дубильных веществ под названием танины. Их сочетание вызывает не только повышение бодрости и работоспособности, но и увеличение выработки желудочного сока. На голодный желудок это может вызвать изжогу, тошноту, боли в желудке или обострение гастрита и язвенной болезни.

