Красноярские самокатчики устроились закладчиками, но были задержаны

В Красноярске двух самокатчиков задержали за распространение наркотиков
true
true
true

В Красноярске двух мужчин подозревают в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, задержанные нашли «работу» в мессенджере, где неизвестный пообещал им быстрый заработок. Далее молодые люди получили инструкции о выполнении «заданий».

Один из мужчин оборудовал тайники, второй – делал фото. Чтобы быстрее передвигаться по городу, они использовали самокаты.

«В ходе обыска полицейские изъяли из рюкзаков задержанных около 90 граммов клефедрона, а из 46 оборудованных подельниками тайников, обнаруженных по фотоснимкам, – ещё 70 граммов «синтетики», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков. На данный момент мужчины находятся под стражей.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что фигуранты могут быть причастны к другим подобным преступлениям. Сейчас эту версию проверяют.

Ранее бывшего преподавателя-оккультиста будут судить за продажу наркотиков в Магадане.

