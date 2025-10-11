В Ярославле осудили сисадмина крупнейшего в мире наркотического маркетплейса

В Ярославле вынесен приговор системному администратору крупнейшей в мире даркнет-платформы Hydra, занимавшейся торговлей наркотиками, Борису Губко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дзержинский районный суд 6 октября 2025 года приговорил 37-летнего Губко к 21 году заключения в колонии строгого режима, сообщили в Ярославском областном суде. Рассмотрение дела длилось около года.

Hydra, ликвидированная в 2022 году совместными усилиями ФСБ и полиции, функционировала как маркетплейс, охватывающий миллионы пользователей. Платформа располагалась на серверах в Германии, но обслуживалась россиянами. Считается, что она была одной из крупнейших в мире площадок по продаже наркотиков, фальшивых денег и документов. По оценкам, к 2019 году на Hydra было зарегистрировано 2,5 млн аккаунтов, а общий объем транзакций составлял около $1,4 млрд.

По данным прокуратуры Ярославской области, Губко, имеющий IT-образование и опыт работы фрилансером, занимался администрированием серверного оборудования Hydra с 2012 по 2022 год. Он обеспечивал стабильную работу нелегальной торговой площадки и защищал ее от кибератак со стороны конкурирующих преступных группировок. Другие члены преступной сети Hydra ранее были осуждены в Москве и Ярославле.

Ранее красноярские самокатчики устроились закладчиками, но были задержаны.