В Белгороде за неделю беспилотники ВСУ повредили 30 жилых домов

В результате ударов Вооруженных силы Украины по Белгороду за минувшую неделю было повреждено 30 жилых объектов. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Белгорода.

По их данным, также за этот период было восстановлено 48 жилых домов, а в работе остаются еще 332 жилых дома.

Также в мэрии отмечают, что за семь прошедших дней в Белгороде было повреждено 27 автомобилей, а всего в оценке ущерба находятся 328 машин. Документы на оплату компенсаций на этой неделе передадут на 160 автомобилей. Власти Белгорода намерены все работы по ремонту и выплате компенсаций владельцам завершить к 5 ноября, говорится в сообщении.

19 октября губернатор Белгородской области Геннадий Гладков сообщал в своем Telegram-канале, что за сутки населенные пункты региона были атакованы Вооруженными силами Украины с помощью 99 беспилотников и 38 боеприпасов. Он отмечал, что основной удар пришелся по Белгородскому району. Там под удар попали 16 населенных пунктов.

Ранее БПЛА противника ударил по автомобилю с главой Мокрой Орловки.