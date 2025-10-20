В России призвали защитить сферу рекрутинга от спам-звонков

В России с сентября ввели обязательную маркировку звонков от компаний для защиты граждан от мошенников. При этом call-центры уже научились ее обходить, что создает проблемы в коммуникационном процессе рекрутинга, снижает эффективность найма и заставляет компании терять ценные кадры, заявил 360.ru практикующий психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» Дмитрий Чернышов.

Специалист объяснил, что сегодня каждый звонок без маркировки отвлекает от связанной с наймом задачи и понижает качество обслуживания реальных кандидатов. Получая постоянные спам-звонки, рекрутеры начинают расценивать все неизвестные номера как спам, из-за чего могут пропустить важный контакт от потенциального сотрудника, если тот звонит с незнакомого номера.

«Ответив на десятый неизвестный номер за день, не всегда получается психологически переключиться на дружелюбную и вовлекающую беседу, — пояснил Чернышов. — Нарушается течение отлаженного бизнес-процесса, так как спам-звонки занимают телефонную линию, по которой не могут дозвониться по поводу вакансии».

Все это снижает эффективность процесса найма и уровень вознаграждения эйчара, поэтому для снижения воздействия от немаркированных звонков нужны дополнительные меры, считает специалист. Он предложил, в частности, создать систему для выявления спам-трафика, в ходе которой звонки будут проверяться по нескольким критериям и отклоняться в случае подозрительности.

Кроме того, эксперт предложил ввести в корпоративной АТС (автоматическая телефонная станция) возможность блокировать спам-номера, а также ввести должность дежурного рекрутера, который будет фильтровать звонки, доводя до коллег только важные рабочие задачи, считает Чернышов. По его мнению, если компании уделят больше времени на систему входящих коммуникаций, то она станет своего рода фильтром и поможет сэкономить рабочее время на поиск и найм кандидатов.

«Это, наконец, позволит процессу подбора персонала проходить эффективно», — заключил специалист.

До этого сообщалось, что некоторые call-центры научились обходить закон о маркировке звонков от компаний, в результате чего россияне получают звонки без оповещения о спаме. Предположительно, call-центры вынуждают своих сотрудников звонить людям с личных номеров, чтобы обходить требования закона и маскировать корпоративные вызовы.

Ранее в ОП сообщили, что мошенники не стали меньше звонить после принятия закона о маркировке.