Самолет Санкт-Петербург — Баку отбуксировали после инцидента в Пулково

ТАСС: выкатившийся за пределы ВПП в Пулково самолет отбуксировали на стоянку

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Пулково, был отбуксирован на стоянку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Представители воздушной гавани подчеркнули, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Инцидент произошел 20 октября с лайнером Airbus A-320, выполнявшим рейс из Санкт-Петербурга в Баку. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт после того, как у самолета возникли проблемы с уборкой шасси. Перед посадкой воздушное судно некоторое время кружило над городом, чтобы сжечь топливо и снизить взлетную массу.

Все аварийно-спасательные службы аэропорта были приведены в готовность и оперативно направились к месту посадки. По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

«Газета.Ru» пообщалась с находившимся на борту жителем Санкт-Петербурга Алексеем, который рассказал, что происходило в салоне самолета во время инцидента.

