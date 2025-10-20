На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму увеличен лимит продажи бензина

Власти Крыма увеличили лимит по продаже бензина до 30 литров в сутки
Depositphotos

В Крыму лимит по продаже бензина в сутки увеличен до 30 литров на машину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

В публикации отмечается, что реализация топлива теперь осуществляется на большем количестве заправок. Если 19 октября таких АЗС было всего 90, то с сегодняшнего дня в свободной продаже бензин можно купить на 130 заправках.

До этого глава Крыма в своем Telegram-канале отметил, что актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства региона и на сайте Министерства топлива и энергетики РК.

1 октября глава Крыма заявил об ограничении объема продажи топлива в регионе до 20 литров в одни руки в сутки. При этом бензин был в продаже не на всех АЗС. Тогда Аксенов отметил, что проблемы с топливом связаны со снижением объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

Ранее в Новосибирской области спрогнозировали резкий рост цен на АЗС.

