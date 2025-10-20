Эксперт объяснила, как лучше всего хранить продукты в течение долгого времени

Один из наиболее простых и эффективных способов длительного хранения продуктов – это заморозка, которая позволяет сохранить полезные качества, витамины и минералы. При консервации чаще всего большинство витаминов разрушаются под воздействием высоких температур, рассказала RT эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

Специалист пояснила, что заморозка замедляет процесс размножения бактерий, однако сроки хранения продуктов в таком виде различаются. Например, если это рыба и курица, то хранить в морозилке их можно не более трех месяцев, а если овощи или фрукты, то этот срок можно продлить до года. Лучше всего замораживать свежие продукты – в этом случае они не только сохранят полезные качества, но и вкус.

Самойлова отметила, что замораживать можно не только отдельные продукты, но и делать заготовки блюд, чтобы впоследствии не тратить много времени на приготовление пищи.

«Однако важно помнить, что не все продукты подходят для заморозки. Некоторые из них могут потерять свои качества — например, картофель или огурцы», — подчеркнула эксперт.

Говоря о консервировании, она отметила, что такой способ хранения продуктов позволяет сберечь их надолго – до нескольких лет, однако витамины по большей части разрушаются.

Выбирая способ хранения, нужно ориентироваться на цели, считает специалист. Так, при желании сохранить витамины, лучше отдать предпочтение заморозке, а если нужно сберечь продукт как можно дольше, то больше подойдет консервация, заключила Самойлова.

До этого преподаватель кафедры продовольственной политики Городского университета Лондона Кристиан Рейнольдс рассказал, что остатки пищи, десерты и другие продукты, которые не надо готовить, следует хранить на верхней — «теплой» полке холодильника, а сырое мясо, птицу и морепродукты — на нижней. По словам специалиста, чаще всего температура в холодильнике возрастает по направлению «снизу вверх». Это значит, что скоропортящуюся пищу — мясо, рыбу, морепродукты и птицу нужно хранить именно на нижней полке. Также важно следить, чтобы продукты животного происхождения не соприкасались друг с другом и другой едой.

Ранее были названы правила, которые помогут не допустить появления муравьев в доме.