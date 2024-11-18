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Ученый назвал главные ошибки при хранении продуктов в холодильнике

Mail Online: молоко не стоит хранить в дверце холодильника

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Shutterstock/FOTODOM

Остатки пищи, десерты и другие продукты, которые не надо готовить, следует хранить на верхней — «теплой» полке холодильника, а сырое мясо, птицу и морепродукты — на нижней. Об этом изданию Mail Online рассказал Кристиан Рейнольдс, преподаватель кафедры продовольственной политики Городского университета Лондона.

По словам специалиста, чаще всего температура в холодильнике возрастает по направлению «снизу вверх». Это значит, что скоропортящуюся пищу — мясо, рыбу, морепродукты и птицу нужно хранить именно на нижней полке. Также важно следить, чтобы продукты животного происхождения не соприкасались друг с другом и другой едой.

На средней полке следует хранить сыр, масло и йогурт, а также яйца. Самое теплое место в холодильнике — дверца, должно использоваться для хранения некоторых приправ и соусов (таких как майонез, песто и соус тартар), а не молока.

Наименее «холодную» верхнюю полку Рейнольдс предлагает отвести для хранения десертов, колбасы и остатков готовых блюд. Овощи и фрукты, напротив, следует класть в нижние ящики, где пониженная температура позволит им дольше сохраниться.

Ранее были названы полезные продукты, которыми нельзя «увлекаться».

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