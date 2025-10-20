На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как часто в норме могут болеть дети

Врач Мескина: дети детсадовского возраста могут болеть до 15 раз в год
true
true
true
close
Shutterstock

В норме дети могут болеть до 15 раз в год, когда начинают ходить в детский сад, подростки в возрасте 12–13 лет — около четырех раз в год. Об этом «Москве 24» рассказала врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

По ее словам, важно оценивать не частоту болезней, а то, сталкиваются ли дети с устойчивыми нарушениями состояния здоровья после нее, например, с хроническим тонзиллитом или отитом.

«Одно дело, если был насморк и температура, другое, когда у ребенка пневмония три раза в год. Опять же бронхоспазмы у детей до шести лет — естественная ситуация, а у тех, кто старше, возможно, имеется аллергическая предрасположенность», — объяснила Мескина.

Она добавила, что для снижения числа болезней стоит отказаться от прогулок с детьми в местах массового скопления людей в периоды разгара инфекционных заболеваний.

Врач-педиатр Клиники КИТ в Куркино Мария Одзиляева рассказала «Газете.Ru», что начало учебного года — традиционный старт роста заболеваемости ОРВИ, и дело не только в вирусах. Здесь срабатывает целый комплекс причин. Среди них — эффект тесной компании: большое количество детей в одном помещении создает идеальные условия для обмена не только эмоциями, но и инфекциями.

Ранее стало известно, почему одни дети страдают ожирением, а другие нет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами