Многодетный отец из Свердловской области размахивал ножом в присутствии детей

В Ревде многодетный отец на глазах у детей угрожал ножом их матери

Многодетный отец из Свердловской области держит в страхе собственную семью и мешает жить соседям, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, большая семья проживает в Ревде. Светлана имеет четырех детей от предыдущего брака и еще троих — от Игоря, который по-прежнему ревнует ее к бывшему мужу. Именно ревность стала причиной очередной ссоры, попавшей на видео.

На записи видно, как неадекватный мужчина размахивает ножом в присутствии плачущих детей и угрожает их матери. Светлана отправила видео знакомым прямо во время ссоры, а когда помирилась с сожителем потребовала его удалить, однако оно уже распространилось в сети.

Соседи рассказывают, что пара часто устраивает шумные застолья со скандалами, но при этом фактически живет на детские пособия. Иногда сожителям не хватает денег, поэтому они вынуждены сдавать вещи в ломбард.

«Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее многодетный отец жестоко избил ребенка в российской больнице.