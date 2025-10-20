На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Многодетный отец из Свердловской области размахивал ножом в присутствии детей

В Ревде многодетный отец на глазах у детей угрожал ножом их матери
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Многодетный отец из Свердловской области держит в страхе собственную семью и мешает жить соседям, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, большая семья проживает в Ревде. Светлана имеет четырех детей от предыдущего брака и еще троих — от Игоря, который по-прежнему ревнует ее к бывшему мужу. Именно ревность стала причиной очередной ссоры, попавшей на видео.

На записи видно, как неадекватный мужчина размахивает ножом в присутствии плачущих детей и угрожает их матери. Светлана отправила видео знакомым прямо во время ссоры, а когда помирилась с сожителем потребовала его удалить, однако оно уже распространилось в сети.

Соседи рассказывают, что пара часто устраивает шумные застолья со скандалами, но при этом фактически живет на детские пособия. Иногда сожителям не хватает денег, поэтому они вынуждены сдавать вещи в ломбард.

«Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее многодетный отец жестоко избил ребенка в российской больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами