Многодетный отец жестоко избил ребенка в российской больнице

В Нижегородской области многодетный отец жестоко избил ребенка в больнице
Depositphotos

В Нижегородской области мужчина избил малолетнего сына в больнице на глазах у других посетителей. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Инцидент стал достоянием общественности после телевизионного репортажа, в котором обсуждалась ситуация, когда пациенты больницы стали свидетелями жестокого избиения ребенка отцом. Установлено, что у мужчины пятеро детей, причем на нескольких из них он и его жена уже лишены родительских прав.

Возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ — истязание. Параллельно проводится проверка по ст. 293 УК РФ — халатность, в отношении органов опеки, которые, несмотря на неоднократные административные протоколы, не приняли мер к защите оставшихся в семье детей. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского следственного управления доложить о ходе расследования и результатах проверки.

Ранее неадекватный сосед угрожал петербурженке потушить сигарету о ее ребенка.

