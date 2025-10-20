На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал факторы, которые могут исказить результаты анализов крови

Врач Суренков: стресс может исказить результаты анализов крови
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Перед сдачей анализа крови важно минимизировать стресс и тревожность, потому что они могут повлиять на результаты и исказить их. Об этом kp.ru рассказал врач клинической лабораторной диагностики НМИЦ гематологии Минздрава России Алексей Суренков.

«Даже самое обыденное переживание, что вы опаздываете на процедуру, мчитесь к врачу в спешке, может привести к искажению показателей анализа. Поэтому мы всегда рекомендуем пациентам приезжать пораньше, за 15-20 минут, чтобы успокоиться», — предупредил эксперт.

По его словам, стресс может оказать влияние на уровень гормонов — кортизола, адреналина и норадреналина, которые повышаются при тревоге и могут изменить показатели других анализов. Кроме того, продолжительный стресс может повысить уровень гормонов щитовидной железы и лейкоцитов в общем анализе крови. На результаты также могут повлиять лекарства, питание и физическая активность накануне сдачи анализов.

Ученые Каролинского института в Швеции до этого создали новый метод оценки риска развития тяжелых заболеваний печени — включая цирроз и рак — с помощью трех стандартных анализов крови. По словам ученых, модель под названием CORE позволяет с высокой точностью определить риск развития серьезных патологий печени в течение 10 лет.

Ранее были названы процедуры, которые входят в «золотой стандарт» обследования сердца.

