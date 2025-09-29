На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цирроз и рак печени предложили выявлять по анализу крови

BMJ: новый анализ крови прогнозирует цирроз печени с точностью 88%
Shutterstock

Ученые Каролинского института в Швеции создали новый метод оценки риска развития тяжелых заболеваний печени — включая цирроз и рак — с помощью трех стандартных анализов крови. Разработка описана в British Medical Journal (BMJ).

По словам ученых, модель под названием CORE позволяет с высокой точностью определить риск развития серьезных патологий печени в течение 10 лет. Инструмент учитывает возраст, пол и уровни ферментов АСТ, АЛТ и ГГТ. Концентрация этих веществ в организме отражает, в каком состоянии находится печень. Их уровень повышается при воспалении или других патологиях органа.

Исследователи отметили: анализ можно использовать в первичной медико-санитарной помощи — для скрининга пациентов без симптомов.

«До сих пор не было надежных инструментов для раннего выявления риска тяжелых заболеваний печени. Используемый сейчас тест FIB-4 недостаточно точен для широкой популяции и плохо предсказывает долгосрочные риски», — отмечает профессор Ханнес Хагстрем.

Новая модель CORE была протестирована на данных более 480 тысяч жителей Стокгольма, которые проходили медосмотры с 1985 по 1996 год. За их здоровьем наблюдали в течение 30 лет. За это время у 1,5% участников развились тяжелые патологии печени или потребовалась трансплантация.

CORE прогнозировала вероятность развития заболеваний с точностью 88% — этот показатель выше, чем у существующих инструментов. Дополнительно модель прошла успешную валидацию на независимых группах из Финляндии и Великобритании.

Для удобства врачей уже разработан онлайн-калькулятор, позволяющий применять метод в клинической практике. В то же время исследователи подчеркивают: модель требует дополнительной проверки на группах высокого риска, например, у людей с диабетом второго типа или ожирением. Также ее предстоит интегрировать в электронные медицинские системы, чтобы упростить использование в повседневной работе.

Ранее был назван напиток, способный защитить печень от ожирения.

