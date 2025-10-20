Дети повредили десятки надгробий на российском кладбище

В Новосибирской области трое младшеклассников разгромили десятки надгробий на кладбище, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Неизвестные повредили более 80 надгробных памятников на кладбище в селе Заливино Кыштовского района. Установлено, что инцидент произошел днем 15 октября.

К нему, по предварительным данным, причастны трое детей 2016 и 2018 годов рождения. Какое наказание грозит несовершеннолетним, не уточняется.

«По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре района», — говорится в сообщении ведомства.

До этого подростки устроили погром в школьном туалете ради хайпа в соцетях. Они сняли ручку с кабинки туалета и пробили ею дыру в стене, а также выламывали специальные поручни в кабинке для людей с инвалидностью, напевая песни и снимая все на видео. Позже запись, предположительно сделанная в новом учебном корпусе гимназии №9 в Железнодорожном районе, попала в сеть.

Ранее неизвестные пожарили яичницу на Вечном огне в Челябинской области.