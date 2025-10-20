На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Пулково возобновил работу после выката самолета за пределы взлетной полосы

Depositphotos

Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов после временных ограничений, вызванных инцидентом с самолетом «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Аэропорт возобновил в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку», — отметили в пресс-службе Пулково.

Инцидент произошел с самолетом Airbus A-320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшим рейс Санкт-ПетербургБаку. После взлета у воздушного судна возникли проблемы с уборкой шасси, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Перед аварийной посадкой самолет в течение некоторого времени кружил над городом, вырабатывая топливо для снижения взлетной массы. Все аварийно-спасательные службы были приведены в готовность заранее и оперативно направились к месту посадки после приземления лайнера. По предварительным данным, пассажиры и члены экипажа не пострадали, однако самолет получил повреждения, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее путешественники прилетели из Турции в Москву без 89 чемоданов и сумок.

