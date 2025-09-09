В Госдуме предложили засчитывать уход за ребенком в трудовой стаж в двойном размере

В Госдуме группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» предложила период ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет засчитывать в страховой и трудовой стаж в двойном размере. Законопроект размещен на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

По мнению парламентариев, инициатива позволит обеспечить зачет периодов ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет в страховой стаж родителей в двойном размере и учесть отпуск по уходу за ребенком при исчислении трудового стажа по специальности также в двойном размере. Это даст возможность произвести перерасчет страхового стажа и страховой пенсии родителей. Авторы законопроекта считают, что это будет иметь особое важное значение для многодетных семей.

Предлагаемые изменения в Трудовой кодекс и Федеральный закон «О страховых пенсиях» поднимут общий уровень пенсионного и социального обеспечения родителей, занятых воспитанием детей, что, по мнению депутатов, соответствует приоритетам государственной социальной политики. Кроме того, реализация законопроекта стимулирует рождаемость, повысит привлекательность статуса семьи и улучшит демографическую ситуацию в России.

