Хуситы задержали в Сане 20 сотрудников ООН

{уситы незаконно проникли в комплекс ООН в Сане и задержали 20 сотрудников

Хуситы задержали сотрудников ООН в Йемене, обвинив их в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

«Пять национальных сотрудников и 15 международных сотрудников по-прежнему находятся под стражей на территории комплекса», – говорится в сообщении.

Согласно информации, предоставленной ООН, инцидент произошел накануне, когда вооруженные люди «Ансар Аллах» без предварительного уведомления проникли на территорию комплекса. После допроса освобождены 11 граждан Йемена, однако 20 сотрудников, в том числе 15 иностранных граждан, продолжают удерживаться.

В августе стало известно, что израильские истребители разбомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание хуситского кабмина.

В сентябре хуситы выдвинули обвинения против задержанных в различных регионах страны сотрудников ООН, заявив об их шпионаже в интересах Израиля и причастности к нападениям на лидеров «Ансар Аллах» на территориях, контролируемых правительством. В октябре ООН сообщала о других случаях задержания своих сотрудников в Йемене.

Ранее хуситы ворвались в дом сотрудников ООН в Йемене.