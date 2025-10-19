На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гулявший по лесу петербуржец нашел пакет с двумя черепами

В лесу под Выборгом петербуржец обнаружил пакет с черепами и костями
Cambridge Archaeological Unit

Житель Санкт-Петербурга нашел в лесу рядом с поселком Грибное в Выборгском районе синий пакет с человеческими останками. Об этом сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили в мешке кости человека и два черепа. Их отправили на медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, кому принадлежат останки, и при каких обстоятельствах они могли оказаться в лесу.

17 октября издание New York Post сообщило, что в США местный житель, гулявший вдоль реки, заметил среди глины и корней фрагмент человеческого черепа. Он рассказал о находке полицейским.

На место прибыла команда судмедэкспертов, ожидавшая увидеть следы преступления или пропавшего без вести человека. Однако результаты экспертизы показали, что останки принадлежат человеку, жившему около 4200 лет назад.

Ранее в лесу на севере Свердловской области нашли скелет женщины.

