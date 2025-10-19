Губернатор Вологодской области прокомментировал сообщения о задержании своего заместителя

Губернатор Филимонов пообещал разобраться с данными о драке своего заместителя

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале сообщил, что разбирается в ситуации со своим первым заместителем Иваном Иноземцевым, который оказался участником конфликта в Санкт-Петербурге.

Филимонов отметил, что Иноземцев планировал поехать в Северную столицу с женой и дочерью на соревнования ребенка. По словам губернатора, это была частная поездка.

«Пока известно, что произошел бытовой конфликт. Причины выясняются», — написал Филимонов.

Он добавил, что «огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было» не собирается.

19 октября сообщалось, что Иноземцева задержали в Санкт-Петербурге в Василеостровском районе. По предварительным данным, между Иноземцевым и еще одним постояльцем отеля произошел конфликт. Поводом якобы послужил личный спор. Иноземцева доставили в отделение полиции, где его действия квалифицировали как мелкое хулиганство.

