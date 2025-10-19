Французский Лувр заявил о закрытии на фоне ограбления

Парижский Лувр 19 октября закрыли из-за ограбления. Об этом сообщает пресс-служба музея на официальном сайте.

«Лувр сегодня будет закрыт по исключительным причинам», — сказано в сообщении.

О происшествии сообщила министр культуры Франции Рашида Дати 19 октября. По ее словам, музей ограбили утром при открытии. Дати была на месте с сотрудниками и правоохранителями. Ведется расследование.

Как писала газета Le Parisien со ссылкой на предварительные данные расследования, преступники, полностью скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее «Аполлон».

Разбив окна, двое мужчин проникли в здание, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и многое другое.

По данным источника газеты, знаменитый «Регент», самый крупный бриллиант коллекции, весом более 140 карат, не был украден. Ущерб еще предстоит оценить.

Ранее во Франции ограбили музей естественной истории.