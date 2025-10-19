На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпросвещения прокомментировало предложение о 12-летнем образовании в школах

Минпросвещения РФ: 11-летнее образование обеспечивает полное освоение материалов
Lena May/Shutterstock/FOTODOM

Школьное образование, рассчитанное на 11 лет, обеспечивает эффективное освоение учебных материалов, любые изменения необходимо оценить и выявить риски и преимущества. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Учебные программы выстроены таким образом, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка», — сообщили там.

В ведомстве добавили, что существующая система позволяет, помимо прочего, соблюдать принцип доступности качественного образования для учеников.

До этого заместитель секретаря Общественной Палаты Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах необходимо увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По словам общественника, такой подход к обучению обуславливается реалиями времени. Он отметил, что это стало необходимостью, поскольку школьная программа усложняется и дети вынуждены изучать все больше информации.

Ранее стало известно, что для школ России разработают единые стандарты учебников.

