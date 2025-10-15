Мутации в клетках крови могут привести к ожирению, выяснили ученые

Ученые из Онкологического центра Университета Флориды обнаружили неожиданный источник ожирения, диабета и жирового гепатоза. Как сообщает журнал Journal of Clinical Investigation (JCI), нарушения обмена веществ могут быть вызваны не только образом жизни, но и «тихими» мутациями в клетках крови, которые накапливаются с возрастом.

До недавнего времени считалось, что избыточный вес сам по себе вызывает изменения в составе крови. Однако новое исследование доказывает обратное: мутации в стволовых клетках костного мозга способны провоцировать метаболические сбои. В частности, мутация гена Dnmt3a у лабораторных животных вызывала увеличение аппетита, набор веса, повышение уровня сахара в крови и проблемы с печенью — особенно при избытке жиров и сахара в рационе.

Ген DNMT3A (DNA Methyltransferase 3 Alpha) отвечает за клеточную дифференцировку, эмбриональное развитие и стабильность генома. Некоторые мутантные варианты этого гена (например, R882H), уже ассоциируются с повышенным риском лейкемии и лимфомы.

«Большинство людей не задумываются, что именно кровь может быть причиной ожирения», — отмечают авторы исследования.

Ученые надеются, что в будущем анализ крови сможет выявлять людей с высоким риском метаболических нарушений, что позволит на ранней стадии скорректировать образ жизни или начать терапию для предотвращения ожирения, диабета и рака.

