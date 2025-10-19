В Ижевске женщина-инвалид сделала пьяным замечание и была избита

В Ижевске 41-летняя женщина-инвалид пострадала во время избиения группой пьяных людей. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, местная жительница по имени Ирина возвращалась домой и около подъезда заметила шумевшую компанию. После замечания со стороны инвалида одна из женщин быстро показала бордовое удостоверение, но пострадавшая не рассмотрела надпись. Ирина попыталась сфотографировать документ, чтобы рассмотреть, так как у нее большие проблемы со зрением. У нее вырвали телефон и жестоко избили.

По словам подруги, у женщины были крупные синяки, первое время пострадавшая не могла открывать глаза. Инцидент произошел в сентябре, но Ирина получила результаты судмедэкспертизы на руки только сейчас.

Она также добавила, что компания украла у женщины сумку с 20 тысячами рублей, но после вмешательства полиции возместили только 10.

«Ирина находится в очень подавленном состоянии, испытывает такое чувство стыда и унижения», – рассказала женщина.

По ее словам, только недавно следствие возбудило уголовное дело по статье о побоях.

