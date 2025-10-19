На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Приперли к стенке»: научрук Гидрометцентра объяснил, почему дал совет не по специальности

Вильфанд признался, что журналисты вынудили его дать советы по смене резины
Нина Зотина/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что вопросы журналистов о том, сменил ли он сам зимнюю резину, вынудили его давать рекомендации автомобилистам.

«Однажды меня спросили: «ну хорошо, а вы сами сменили?» Приперли к стенке и все, и поэтому я уже вынужден какие-то рекомендации теперь давать», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что изначальная задача метеорологов — прогнозировать погоду, а решения о замене шин должны принимать сами водители. Вильфанд подчеркнул, что рекомендации носят исключительно информационный характер и не заменяют личное решение водителя.

Тем не менее на днях ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что водителям московского региона в начале следующей недели следует сменить летние шины на зимние. По ее словам, в начале третьей декады октября среднесуточная температура воздуха становится ниже чем + 5°C, а это тот предел, когда эластичность летней резины уменьшается.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, во сколько обойдется подготовка автомобиля к зиме.

