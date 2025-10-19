«Приперли к стенке»: научрук Гидрометцентра объяснил, почему дал совет не по специальности

Вильфанд признался, что журналисты вынудили его дать советы по смене резины

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что вопросы журналистов о том, сменил ли он сам зимнюю резину, вынудили его давать рекомендации автомобилистам.

«Однажды меня спросили: «ну хорошо, а вы сами сменили?» Приперли к стенке и все, и поэтому я уже вынужден какие-то рекомендации теперь давать», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что изначальная задача метеорологов — прогнозировать погоду, а решения о замене шин должны принимать сами водители. Вильфанд подчеркнул, что рекомендации носят исключительно информационный характер и не заменяют личное решение водителя.

Тем не менее на днях ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что водителям московского региона в начале следующей недели следует сменить летние шины на зимние. По ее словам, в начале третьей декады октября среднесуточная температура воздуха становится ниже чем + 5°C, а это тот предел, когда эластичность летней резины уменьшается.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, во сколько обойдется подготовка автомобиля к зиме.