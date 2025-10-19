На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Оренбургской области введен план «Ковер»

Губернатор Солнцев: работу аэропорта Оренбурга временно ограничили
Vadim Orlov/Shutterstock/FOTODOM

Режим воздушных ограничений — план «Ковер» — введен в Оренбургской области. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Введен режим воздушных ограничений — план «Ковер»», — написал он.

Также Солнцев добавил, что на данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

18 октября в городе Елец, Елецком и Долгоруковском микрорайонах, а также в Становлянском и Измалковском муниципальных округах Липецкой области был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. Спустя час его отменили. Однако губернатор Игорь Артамонов сообщил, что на территории региона продолжает действовать желтый уровень воздушной опасности.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за неделю перехватили более 1300 украинских БПЛА.

