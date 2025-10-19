В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Оренбургской области. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в публикации.

Также губернатор призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона.

До этого в городе Елец, Елецком и Долгоруковском микрорайонах, а также в Становлянском и Измалковском муниципальных округах Липецкой области был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. Спустя час его отменили. Однако губернатор Игорь Артамонов сообщил, что на всей территории региона продолжает действовать желтый уровень воздушной опасности.

Ранее один человек пострадал в Белгородской области при атаке беспилотника.